Барак и Мишель Обама поздравили друг друга с Днем святого Валентина: волшебные фото

Барак и Мишель Обама – одна из самых милых пар среди зарубежных политиков. Их фото всегда привлекают внимание СМИ и публики, а публикации в их соцсетях каждый раз трогают до глубины души. Чего только стоит недавнее поздравление экс-президента в день рождения Мишель.

Сегодня, 14 февраля, Мишель и Барак поздравили друг друга с Днем влюбленных, разместив в Instagram очень атмосферные снимки.

"Счастливого Дня Валентина, Барак! Жизнь всегда ярче, когда ты на моей стороне", – написала Мишель Обама.

Фото: instagram.com/michelleobama

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Фото: instagram.com/michelleobama

В своем Instagram-аккаунте Барак Обама опубликовал фото с женой и двумя дочками, подписав его так: "С Днем святого Валентина всех троих, которые всегда заставляют меня улыбаться. Ваш ослепительный свет делает все ярче".

Фото: instagram.com/barackobama

Мишель и Барак поженились в 1992 году. У них есть две дочери — Малия Энн, которая родилась в 1998 году и Наташа (Саша), родившаяся в 2001 году.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустил первый трейлер документального фильма "Становление" о Мишель Обаме.