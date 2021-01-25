Баттл длинноногих блондинок: Леся Никитюк и Оля Полякова на Мальдивах (фото)

Главная Королева ночи страны, детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оля Полякова недавно отдыхала со своей семьей на Мальдивах. Ей на замену прилетела еще одна длинноногая украинская блондинка, телеведущая Леся Никитюк.
Девушек нередко сравнивают благодаря их внешним данным – ноги, как говорится, от ушей, роскошные стройные фигуры и тот самый блонд, который предпочитают джентльмены.
Мы решили сравнить образы Леси и Оли на пляже. Обе звездные блондинки выбрали эффектные купальники шоколадного оттенка с блестками. Леся облачилась в топ на бретельках, а Оля предпочла надеть лиф бандо.
Обе красотки эффектно смотрятся на мальдивском пляже на фоне лазурных волн. А теперь голосуем: чей образ вам понравился больше?
Напомним, Кендалл и Кайли Дженнер блеснули "горячими" фигурами в купальниках во время отдыха в Мексике.