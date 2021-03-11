Беларусь не сможет выступить на "Евровидении" с нынешней песней. Есть угроза дисквалификации

Песня новых представителей Беларуси на "Евровидении" – группы "Галасы ЗМеста" – "Я научу тебя" была отклонена организаторами конкурса. Об этом сообщается на официальной странице "Евровидения" в Facebook.

В заявлении Европейского вещательного союза говорится, что песня имеет "политический подтекст" и должна быть переделана в соответствии с правилами или вовсе заменена.

"В рамках обычной процедуры для всех песен, представленных для участия в конкурсе, EBU внимательно изучил композицию белорусской группы "Галасы ЗMeста" – "Я научу тебя", чтобы убедиться, что она соответствует правилам конкурса. Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса", – говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook

Также сообщается, что невыполнение требований ЕВС может привести к дисквалификации Беларуси.

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Напомним, 9 марта, Белтелерадиокомпания заявила, что Беларусь на конкурсе "Евровидение-2021" представит группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя". В составе коллектива – бывшие участники КВН. Группа активно поддерживает политический режим Александра Лукашенко и выступает против протестов в Беларуси, которые начались еще в конце лета прошлого года.

Ранее Беларусь на "Евровидении" должна была представить группа VAL, однако ее отстранили от участия из-за критики в адрес власти.

Напомним, что "Евровидение" состоится 18, 20 и 22 мая. Мы уже рассказали о том, как пройдет мероприятие в условиях пандемии.