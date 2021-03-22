Как быстро похудеть и снизить холестерин — новое исследование

Быстро похудеть, очистить сосуды, ускорить обмен веществ поможет палеодиета. Ученые нашли новые доказательства пользы белковой диеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutriens.
Палеодиета основана на принципе — есть только то, что ели наши предки, охотники и собиратели эпохи палеолита. Современной палеолитической диетой рекомендуется есть много белковых продуктов, таких как мясо, рыба, птица, а также фрукты, корнеплоды, овощи, орехи. При этом не рекомендуются зерновые, молокопродукты, бобы, обработанные масла и сахар.
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Итак, это эффективная диета для избавления от лишних килограммов и поддержания стабильного веса тела. Поскольку палеопитание подразумевает отказ от злаковых, его можно сравнить с безуглеводной кетодиетой.
Принципы палеодиеты:
- отказ от современных продуктов питания;
- употребление традиционной пищи;
- рекомендуется людям, страдающим пищевыми аллергиями.
Такой режим питания исключает из рациона типичные пищевые аллергены. У этой диеты есть сторонники, даже среди звезд, и противники. И вот ученые изучили влияние такого питания в краткосрочной и долгосрочной перспективе на здоровье добровольцев.
Медики исследовали показатели здоровых и больных людей, спортсменов, которые питались по принципу палео. И нашли очередные плюсы такого питания:
- Улучшение липидного и углеводного обмена.
- Нормализация показателей артериального давления.
- Снижение уровня холестерина.
- Снижение массы тела.
Напомним, что ранее мы писали о том, помогает ли марафон по похудению стать стройнее.
Также в YouTube вышел новый выпуск дерзкого социального ютуб-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.
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