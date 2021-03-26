Белковая или углеводная? Ученые ответили, с какой диеты начать худеть

Чтобы начать худеть и достичь быстрого эффекта, налегайте на нежирные сорта курицы, рыбы, нежирные кисломолочные продукты, яйца и овощи. Белковая диета оказалась более эффективна для тех, кто впервые начал худеть, чем углеводная (гликемическая). Доказательства исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Нежирная курица и рыба, несладкие овощи помогут быстрее похудеть

Две группы добровольцев с ожирением и лишним весом, которые не дружили со спортом, "посадили" на диету. Одни 8 недель питались по белковому рациону, другие – по углеводному. Медики сравнили их показатели здоровья и массу тела в начале и в конце эксперимента. Оказалось, что белковая диета особенно эффективна: она быстрее "выгнала" жировые отложения, улучшила показатели липидного профиля и снизила уровень холестерина у добровольцев. При этом мышечная масса сохранилась.

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Ученые отмечают, что на сегодняшний день исследований, сравнивающих эффективность белковых и гликемических диет практически нет. Теперь ситуация исправлена: если вы давно собирались начать худеть, но не знали, с чего начать, то обратите внимание на белковую диету. Ее принцип таков:

полностью исключить простые углеводы (сахар, мед, спелые фрукты, конфеты, выпечку и т.д.);

белковая пища должна составлять 60 % ежедневного рациона;

жиры можно есть только растительные, и то – в минимальных количествах;

чтобы помочь пищеварению, белковые блюда разнообразят небольшим количеством несладких овощей и фруктов.

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Белковая диета помогает быстро сбросить жир и снизить вес за короткое время. Но она не всем подходит, потому что питание не достаточно сбалансированное. Нельзя "садиться" на белковую диету:

При проблемах с почками и печенью, Если есть подагра, диабет, проблемы со свертываемостью крови, Есть заболевания органов пищеварения, сердца и сосудов, В период беременности и лактации, Детям и подросткам.

Напомним, что быстро похудеть и снизить холестерин также помогает палео-диета.