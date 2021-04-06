Белорусские артисты могут выступить на "Евровидении-2021" как музыкальные гости

Белорусские музыканты хотели бы исполнить песню, с которой Великобритания победила в 1997 году

После того как организаторы "Евровидения-2021" отстранили Беларусь от участия в конкурсе, местные музыканты решили сделать еще одну попытку. Белорусский фонд культурной солидарности обратился к продюсерам песенного конкурса с просьбой разрешить белорусским артистам выступить хотя бы в качестве музыкальных гостей в прямом эфире. Об этом говорится в заявлении фонда в официальном Telegram-канале.

Отметим, что изначально Беларусь должна была представлять группа VAL, которая поддерживала протесты. В итоге ее заменили на группу "Галасы ЗМеста", которые симпатизируют режиму Александра Лукашенко, но их песню организаторы отклонили из-за политического подтекста.

Теперь же белорусы, а именно группы NaviBand, VAL и оперная певица Маргарита Левчук, хотят выступать на "Евровидении" как "музыкальные гости" с песней Love li li a light.

NaviBand / Фото: wikipedia.org

"Мы предложили, чтобы NaviBand и VAL, которые уже хорошо известны в семье "Евровидения", выступили вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в одном из антрактов", – отметил глава фонда Сергей Будкин. Уточняется, что артисты могли бы исполнить песню под названием Love shine a light, с которой Великобритания победила на конкурсе в 1997 году", – говорится в сообщении белорусского фонда солидарности.

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VAL / Фото: instagram.com/val.music

Маргарита Левчук / Фото: instagram.com/margarita.levchuk.official

Организаторы "Евровидения" пока что не дали ответ.

Ранее стало известно, в каком полуфинале и под каким номером выступит Украина на "Евровидении-2021".