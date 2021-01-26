Белорусы сделали ремонт в "хрущевке" всего за 5300 долларов: фото до и после

На все про все ушло четыре месяца

Белорусы отремонтировали однокомнатную "хрущевку" в Минске всего за 5300 долларов. Владельцы проводили все работы сами – вечером после работы и в выходные дни. На все про все ушло четыре месяца. Об этом пишет издание Onliner.

В квартире почти все было в ужасном состоянии, но новых хозяев это не остановило. Они рассказывают, что ремонт стал для них бесценным опытом.

"Перед началом всех работ мы определились с расстановкой мебели и техникой. Вот что мы имели после покупки: хрущевка после капитального ремонта с новыми деревянными стеклопакетами, новой системой канализации и водопровода, металлическими дверями в хорошем состоянии", – рассказывают владельцы.

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Белорусы сделали перепланировку: выход из ванной комнаты вынесли в коридор. Также им пришлось поменять плитку и подшпаклевать стены под обои.

Они признаются, что сначала искали все бюджетные варианты декора и строительных материалов, а дальше выбирали из них те, которые нравились.

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Ванная комната

Гостиная-спальня

Кухня

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