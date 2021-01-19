Бен Аффлек и Ана де Армас разошлись после года отношений – СМИ

Бен Аффлек и Ана де Армас расстались спустя год отношений. При этом в декабре сообщалось, что якобы актриса переехала жить к Аффлеку.
Теперь же издание People сообщает, что знаменитости решили остаться друзьями. "Они находятся в разных точках своей жизни", – говорит о Бене и Ане инсайдер.
Отмечается, что Аффлек и де Армас разошлись спокойно, без конфликтов и обид. Они даже поддерживают дружеские отношения.
По словам источника Ана де Армас была инициатором разрыва, а одной из причин стало ее нежелание жить в Лос-Анджелесе.
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"Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, должен это сделать, поскольку его дети живут там", – цитирует инсайдера журнал.
Напомним, что 48-летний Аффлек и 32-летняя де Армас начали встречаться в марте 2020 года. Тогда они вместе посетили Кубу. Затем пара отправилась в Коста-Рику на романтический отдых.
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