Бен Аффлек и Ана де Армас разошлись после года отношений – СМИ

Бен Аффлек и Ана де Армас расстались спустя год отношений. При этом в декабре сообщалось, что якобы актриса переехала жить к Аффлеку.

Теперь же издание People сообщает, что знаменитости решили остаться друзьями. "Они находятся в разных точках своей жизни", – говорит о Бене и Ане инсайдер.

Ана де Армас и Бен Аффлек / Фото: instagram.com/ana_d_armas

Отмечается, что Аффлек и де Армас разошлись спокойно, без конфликтов и обид. Они даже поддерживают дружеские отношения.

Реклама

По словам источника Ана де Армас была инициатором разрыва, а одной из причин стало ее нежелание жить в Лос-Анджелесе.

Читайте также: "Чувство стыда действительно токсично": Бен Аффлек прокомментировал развод с Дженнифер Гарнер

"Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, должен это сделать, поскольку его дети живут там", – цитирует инсайдера журнал.

Напомним, что 48-летний Аффлек и 32-летняя де Армас начали встречаться в марте 2020 года. Тогда они вместе посетили Кубу. Затем пара отправилась в Коста-Рику на романтический отдых.

Ранее мы писали, что актер Майкл Б. Джордан впервые показал свою девушку.