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Беременная Даша Квиткова попала в больницу

21 марта, 09:14

Инна Петрова

Супруга "Холостяка" Никиты Добрынина ждет первенца

Даша Квиткова, которая ждет ребенка от "Холостяка" Никиты Добрынина, ставшего ведущим российской версии шоу, попала в больницу. Девушку положили на стационар. Ожидается, что в больнице она проведет несколько дней.

В Instastories Даша рассказала, что с ней произошло. По словам будущей мамы, ей стало трудно ходить из-за боли в спине. Позже выяснилось, что у Квитковой почечная колика.

Фото: instagram.com/stories/kvittkova

Даша также показала, как выглядит палата, в которой она будет находиться. В помещении две комнаты с двумя плазмами и ванная с душевой кабиной.

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Фото: instagram.com/stories/kvittkova

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Фото: instagram.com/stories/kvittkova
Фото: instagram.com/stories/kvittkova

Возлюбленная Добрынина отметила, что угрозы ее ребенку нет, с ним все в порядке.

О том, что Даша и Никита ждут ребенка, стало известно в январе этого года. Позже пара устроила вечеринку, на которой узнала пол малыша.

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