Беременная Репяхова назвала новую дату свадьбы с Виктором Павликом

Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова, которая недавно рассказала, что беременна, решили во второй раз сыграть свадьбу. Вообще это будет их первый праздник, так как в мае они тайно расписались в ЗАГСе, а отметить женитьбу с гостями им не удалось из-за пандемии.
О том, на какую дату Репяхова и Павлик перенесли свадьбу, Катя рассказала в Instastories. По ее словам, это произойдет в ноябре текущего года.
"Планирую свадьбу на ноябрь 2021 года. Может 4 ноября – день нашего знакомства (6 лет будет)", – сообщила фолловерам девушка.
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На свадьбу для избранницы Виктора Павлика пошили два платья: в одном Катя позировала на росписи в ЗАГСе и для романтической фотосессии, а второе она никому не показывала. Вероятно, в нем Репяхова и появится на будущей свадьбе.
Недавно Катя Репяхова показала беременный живот в купальнике.
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