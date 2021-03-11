Беременная сестра Кейт Миддлтон покаталась на самокате с сыном: фото

А пока все обсуждают скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, остальные члены королевской семьи и их родственники продолжают вести привычный образ жизни. Хотя и они вызывают не меньший интерес со стороны журналистов и папарацци.

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа просто вышла на прогулку с сыном на самокатах по Лондону. Миддлитон беременна вторым ребенком, поэтому неудивительно, почему она постоянно находится под прицелом камер.

Скриншот: Instagram

О том, что Пиппа скоро во второй раз станет мамой стало известно в декабре прошлого года. Сейчас 37-летняя Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюз воспитывают двухлетнего сына Артура.

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Скриншот: Instagram

Отметим, что малыш станет двоюродным братом или сестрой детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз связали себя узами брака в мае 2017 года в церкви Святого Марка в Энглфилде. Тогда подружкой невесты стала малышка Шарлотта, а принц Джордж – пажем.

Ранее мы рассказывали о самых громких скандалах в британской королевской семье.