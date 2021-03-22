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Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

22 марта, 14:20

Элина Пелешенко

Сейчас Екатерина вместе с мамой отдыхают в Египте

Беременная супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно показала, где будет рожать, отправилась с мамой на отдых в Египет.

У себя в InstaStories Екатерина пожаловалась на сервис в отеле. Ей не понравилось, что мокрые полотенца она должна нести в свой номер.

"Мы сейчас уходим из бассейна, и будочка с полотенцами просто закрыта. Поэтому, будьте добры, мокрые полотенечка несите в номер. Замечательно", – сказала Репяхова.

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Чуть позже она возмутилась, что на ее Stories никак в отеле не отреагировали.

"Знаете, что меня возмущает больше всего во всей этой ситуации? Что сервис – вообще его нет. И в любом же случае я отмечала отель, наверное, это как-то должно отслеживаться, но никто ничего не сказал, не предложил", – сказала она.

А недавно Екатерина Репяхова в Instagram жаловалась на невоспитанных соседей.

Ранее мы рассказывали, что супруга Виктора Павлика похвасталась новым автомобилем.

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