Беременная супруга Виктора Павлика похвасталась новым автомобилем: фото

Репяхова мечтала о такой машине еще со школьных времен

26-летняя Екатерина Репяхова, молодая супруга Виктора Павлика, которая совсем скоро впервые станет мамой, похвасталась обновкой – на замену автомобилю марки Smart пришла новая Toyota. Об этом счастливая Репяхова сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка отметила, что долго шла к этому, мечтала о собственном автомобиле еще со школьных времен, а когда пришла в салон и увидела машину, то и вовсе расплакалась.

"Когда ты забираешь свою мечту, из салона, новенькую, пахнущую чем-то таким особенным, это просто непередаваемые ощущения. Желаю их испытать всем. Но по особенному круто, когда ты сам маленькими шажочками дошел к этому", – делится эмоциями Репяхова.

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Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate



Супруга Павлика также добавила: "Машинка и комфорт нам с мамой и сыном просто необходимы. Мы с ними будущие путешественники – автомобилисты".

Напомним, Екатерина Репяхова рассказала о своей реакции на беременность.