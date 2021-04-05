Беременная супруга Виктора Павлика показала секретное фото в прозрачном боди

Супруга известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова недавно снялась в нежной фотосессии. А теперь она опубликовала еще один кадр, который ранее скрыла от своих подписчиков.

В Instastories Репяхова показала свою фотографию, которую ей на заказ напечатали на холсте. Этот кадр Виктор Павлик и мать Екатерины посоветовали ей не публиковать в соцсетях, чтобы не вызывать излишнее внимание прессы. Но девушка решила мельком показать фото подписчикам. На снимке Репяхова позирует в красивом черном боди.

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Скриншот: Instagram

У Екатерины Репяховой и Виктора Павлика родится сын. Стоит отметить, что пара уже выбрала имя для малыша. Виктор и Екатерина хотят назвать мальчика Михаилом. Они признались, что, если бы у них родилась дочь, то ее назвали бы Мишель – так сильно Екатерина нравится это имя.

Напомним, в откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Виктор Павлик рассказал, почему в старости будет рассчитывать только на молодую жену.