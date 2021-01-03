Беременная жена Джеджулы: "Я не планировала ребенка... просто не смогла убить"

В соцсетях продолжают обсуждать скандал вокруг шоумена Андрея Джеджулы и его беременной супруги Юлии Леус. Недавно их конфликт даже прокомментировала Санта Димопулос.
После того, как Леус попала в больницу с угрозой выкидыша, ее буквально засыпали вопросами о том, что на самом деле произошло между ней и Джеджулой.
В Instastories Юля назвала причину, по которой, как она утверждает, Андрей Джеджула ее ударил.
"Я разбила стакан и вазу! Он потом мою вазу тоже разбил, и на все это стекло я и полетела", – рассказала фолловерам Леус.
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Будущая мама также шокировала признанием, что не хотела заводить общего ребенка с Джеджулой, но не смогла прервать беременность.
"Я не планировала ребенка с этим человеком, просто не смогла убить..." – написала Юля.
45-летний Андрей Джеджула все обвинения жены опровергает. Он также объяснил поведение супруги ревностью. В частности, к певице Насте Каменских, фото с которой он опубликовал недавно в Instagram.
Недавно мы также писали, что жена Джеджулы жалеет, что не рассталась с ним раньше.