Беременная жена Джеджулы: "Я не планировала ребенка... просто не смогла убить"

Юлия Леус также рассказала, за что шоумен ее ударил

В соцсетях продолжают обсуждать скандал вокруг шоумена Андрея Джеджулы и его беременной супруги Юлии Леус. Недавно их конфликт даже прокомментировала Санта Димопулос.

После того, как Леус попала в больницу с угрозой выкидыша, ее буквально засыпали вопросами о том, что на самом деле произошло между ней и Джеджулой.

В Instastories Юля назвала причину, по которой, как она утверждает, Андрей Джеджула ее ударил.

"Я разбила стакан и вазу! Он потом мою вазу тоже разбил, и на все это стекло я и полетела", – рассказала фолловерам Леус.

Скриншот: instagram.com/stories/yla__yla

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Будущая мама также шокировала признанием, что не хотела заводить общего ребенка с Джеджулой, но не смогла прервать беременность.

Скриншот: instagram.com/stories/yla__yla

"Я не планировала ребенка с этим человеком, просто не смогла убить..." – написала Юля.

45-летний Андрей Джеджула все обвинения жены опровергает. Он также объяснил поведение супруги ревностью. В частности, к певице Насте Каменских, фото с которой он опубликовал недавно в Instagram.

Андрей Джеджула и NK

Фото: instagram.com/djedjula

Недавно мы также писали, что жена Джеджулы жалеет, что не рассталась с ним раньше.