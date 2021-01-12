Беременная жена Виктора Павлика показала живот в купальнике (фото)

Недавно стало известно, что молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова беременна. Супруги, у которых разница в возрасте – 29 лет, ждут первенца. Пол малыша будущие родители уже знают, но общественности пока не раскрывают.

В Instastories Катя Репяхова показала, как изменилась ее фигура во время беременности. Девушка продемонстрировала свой округлившийся живот, надев черный купальник.

Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

Очевидно, что супруга Виктора Павлика на ранних месяцах беременности. В соцсети она также написала своим подписчикам, что родит малыша раньше лета.

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Недавно Катя призналась, что не сразу поверила в беременность.

"Когда тест показал две полоски – я не верила. Я сделала три раза тест, все равно не верила. Я сдала ХГЧ, все равно не верила. Сдала в динамике через два дня – только тогда поверила", – рассказала она.

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года.