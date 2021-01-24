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Берни Сандерс выпустил мерч с мемом "сидящий Берни"

24 января, 10:54

Инна Петрова

Команда американского сенатора обернула ситуацию с вирусным фото в пользу политика

Инаугурация нового президента США Джо Байдена подарила нам очередной шедевральный мем – сидящий Берни Сандерс, чье фото стало вирусным буквально за считанные часы. Команда политика воспользовалась ситуацией и создала мерч с тем самым снимком.

На официальном сайте Берни Сандерса появился свитшот с фотографией, сделанной в день инаугурации. Этот кадр уже породил тысячи коллажей, а теперь его нанесли на кофту, которая стоит 45 долларов.

Скриншот: berniesanders.com

Однако на момент публикации этого материала свитшот "сидящий Берни" уже раскупили. Остается довольствоваться мемами.

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Фото: соцсети

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Фото: соцсети

К слову, на сайте указано, что все средства с продажи этого мерча команда Сандерса передаст на благотворительность.

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

Ранее мы вспоминали самые смешные мемы с Меланией Трамп.

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