Берни Сандерс заработал почти 2 миллиона долларов на фото с инаугурации президента США

Не фотография, а золотая жила: политик Берни Сандерс заработал почти два миллиона долларов благодаря фото с инаугурации президента США. На фото 79-летний политик сидит с мрачным видом, маской на лице и в огромных шерстяных варежках. На что он потратит семизначную сумму – далее в сюжете.

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Как получился снимок, который стремительно стал мемом

Неважно, модно ли, главное, чтобы тепло было. По такому принципу одевался на инаугурацию 46 президента США политик Берни Сандерс. А так как погода была холодной, то и рукавицы Сандерс надел шерстяные, изготовленные учительницей из штата Вермонт, который Берни и представляет в Конгрессе как сенатор. Всех гостей рассаживали на расстоянии полутора метров, все были в масках – преимущественно дизайнерских – но ни у кого не было таких рукавиц.

Фотография политика быстро набрала популярность и породила множество мемов: то он, якобы борется с пожирателями смерти в фильме о Гарри Поттере, то сидит рядом с Тоторо в японском мультфильме, то заменил Саманту в сериале "Секс и город".

Мемы с Берни Сандерсом / Фото: Twitter Реклама

В первые дни после инаугурации именно это обсуждали больше всего. И прежде всего с самим Сандерсом, который видел все те мемы, порожденные его фото.

Сколько денег заработали на фото и куда их потратят

В прошлый четверг на официальном сайте Сандерса появились майки за 27 долларов и кофточки за 45 долларов. Их всех распродали всего за час и успели выручить 1,8 миллионов долларов.

Своей славой Сандерс помог еще и его поклоннице Тоби Кинг. Женщина сделала вязаную копию Сандерса в рукавицах, которую в результате торгов продала за более чем 20 тысяч долларов, которые Тоби пообещала отдать на благотворительность. В итоге ей удалось собрать вдвое больше.

Сам Сандерс всеми собранными средствами также поддержит нуждающихся – передаст организации, которая развозит еду всем, кто не может ее купить.

Тем временем 16-летняя школьница потратила 17 миллионов гривен ради идеальной красоты.