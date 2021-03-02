Бесподобный Джеймс Бонд: 8 "горячих" фото Дэниела Крейга с начала карьеры

2 марта звезде фильмов о Джеймсе Бонде, британскому актеру Дэниелу Крейгу исполняется 53 года. Помимо привлекательной внешности, ведь Дэниел – голубоглазый стройный блондин, он также обладает и блестящим актерским мастерством. Его имидж с годами менялся и корректировался, а сам Дэниел переключался на разные роли, чтобы показать свою многогранность. Появление в роли Бонда навсегда изменило карьеру Крейга. Но не изменило того факта, что с десятилетиями актер почти не стареет.

Посмотрим, как выглядел актер с момента начала карьеры.

Фильм "Сила личности", вышедший в 1992 году считается дебютом Дэниела Крейга в большом кино. На момент выхода фильма Дэниелу было 24 года, но к тому времени он уже успел сняться в паре телефильмов и сериалов.

Дэниел Крейг в роли сержанта полиции в фильме "Сила личности" / Фото: Getty Images

Но первая мировая известность пришла к Дэниелу Крейгу после выхода фильма с Джоли "Лара Крофт: расхитительница гробниц". Дэниел заметно изменился (на момент выхода фильма ему было уже 33 года) и преобразился, ведь он играл главного соперника Лары Крофт.

"Лара Крофт: расхитительница гробниц" / Фото: Pinterest

"Лара Крофт" и предыдущие фильмы закрепили за Дэниелом образ актера, который идеально подходит для ролей в криминальных, гангстерских драмах и боевиках. Так, например, знаменитый Стивен Спилберг выбрал Крейга на роль члена отряда убийц в триллере "Мюнхен".

"Мюнхен" / Фото: Imdb.com

А потом Крейг превратился в кокаинового дельца в фильме Содерберга "Слоеный торт".

"Слоеный торт" / Фото: Pinterest

В 2006 году карьера Крейга, можно сказать, изменилась на "до" и "после". Невозможно не отметить, как Дэниел Крейг трансформировал имидж после своего дебюта в роли Джеймса Бонда в филмье "Казино "Рояль". Он стал идеальным агентом 007.

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Дэниел Крейг после премьеры "Казино "Рояль" / Фото: Getty Images

Во время двухлетнего перерыва между этой ролью Бонда и следующей ("Квант милосердия") вышло шесть других фильмов с Крейгом. Кстати, к новому фильму "007: Координаты "Скайфолл" (2012) Дэниел Крейг еще больше улучшил свою физическую форму, в то время как ему уже было 42 года.

"007: Координаты "Скайфолл" / Фото: Pinterest

Кстати, в комедии "Удача Логана" Дэниел Крейг хоть и не изменил своему амплуа (он сыграл эксперта по взрывчатке), то как минимум преобразился до неузнаваемости!

Дэниел Крейг в фильме "Удача Логана" / Фото: themoviedb.org

Казалось бы, как можно оставаться безупречным на экране уже более 19 лет (считаем с "Лары Крофт"). Но вот выходит детективная комедия "Достать ножи", где Дэниел Крейг в своем стиле "Бонда" играет обаятельного детектива. Нам кажется, или за пару десятилетий Крейг почти не поменялся?

"Достать ножи" / Фото: Pinterest

На очереди новый фильм – "007: Не время умирать", в котором мы попрощаемся с версией Джеймса Бонда в роли Дэниела Крейга. Выход фильма уже не раз сдвигали, так что мы очень надеемся его увидеть уже этой осенью.

Дэниел Крэйг в фильме "Джеймс Бонд: Не время умирать" / Фото: YouTube

Ранее мы показали тройку лучших актеров, которые сыграли Джеймса Бонда.