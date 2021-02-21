Бесстрашная Оля Полякова в одном купальнике прыгнула в снег

Певица показала, как проводит время в перерывах между просмотрами "Маски"

Оля Полякова, которая недавно пожаловалась, что в ее квартире на Печерске затопило потолки, показала, как проводит время в ожидании нового эфира шоу "Маска", где певица участвует в качестве звездного детектива.

В Instastories Полякова опубликовала короткое видео, снятое в момент ее прыжка в снег. На улице артистка была в одном купальнике.

Скриншот: instagram.com/stories/polyakovamusic

Читайте также: "Не лезь, а-а-а-а": как Полякова познакомилась с парнем дочери

Реклама

Скриншот: instagram.com/stories/polyakovamusic

Скриншот: instagram.com/stories/polyakovamusic

Скриншот: instagram.com/stories/polyakovamusic

Не каждый осмелится выйти в мороз на улицу полураздетым, не говоря уже о том, чтобы прыгнуть в сугроб, как это сделала Оля Полякова.

К слову, мороз грозит спазмом сосудов, что может привести к обморожению. О том, можно ли ходить босиком по снегу и что об этом думают врачи, читайте здесь.

Ранее мы писали, что Оля Полякова рассказала об особой связи с участником шоу "Маска".