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Бейонсе отреагировала на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри

10 марта, 09:40

Дарина Алексеева

Артистка сообщила, что думает по поводу сказанного супругами

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором они без приукрашивания рассказали о жизни в королевской семье, вызвало немалый резонанс. В Букингемском дворце отреагировали на высказывания супругов спустя два дня, а теперь есть что сказать и звездам.

Одной из первых отреагировала Бейонсе. Сегодня, 10 марта, певица сделала официальное заявление на своем сайте, чтобы высказать поддержку Меган Маркл, которой пришлось несладко во время жизни в Великобритании.

Джей-Зи дал ценный совет принцу Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Спасибо тебе, Меган, за твое мужество и лидерство. Мы все вдохновлены тобой", – написала Бейонсе.

При этом певица опубликовала фото со встречи с герцогами Сассекскими во время лондонской премьеры "Короля льва". Этот момент тогда громко обсуждали СМИ, ведь во время встречи Бейонсе нарушила протокол – обняла королевскую особу.

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Скриншот beyonce.com

Смотрите в ролике, как отреагировали США и Великобритания на интервью супругов:

Видео: Сегодня

Напомним, что после интервью супругов в Сети появилось ранее неопубликованное фото беременной Меган Маркл с Арчи на руках.

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