Без макияжа и в тапочках: Ирина Федишин поделилась уютным фото

Ирина с семьей несколько дней провела в Карпатах

Украинская певица Ирина Федишин несколько дней провела с мужем и детьми в Карпатах. Семья отправилась в Славское, где остановилась в одном из гостиничных комплексов. Сейчас артистка собирается ехать домой во Львов, и напоследок опубликовала уютное фото с отдыха.

На снимке, который Ирина опубликовала в Instagram, она позирует без макияжа, в красном домашнем костюме и тапочках в тон наряду.

"Эти несколько дней провела в Карпатах. Теперь возвращаюсь домой готовиться к Рождеству", – подписала фото Ирина.

Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn Реклама

Подписчики Федишин оценили ее домашний образ: "Ирина, вы красавица", "Очень красивая", "Красивая елочка, а рядом с ней красотка-Ирина".

Напомним, Алина Гросу и Ирина Федишин разбираются, кто у кого украл песню. Мы также сообщали, что Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса.