Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Примадонна опубликовала первое в этом году селфи

Алла Борисовна в свои 71 не боится показаться без макияжа. Накануне Пугачева, которая недавно отметила годовщину свадьбы с Галкиным, опубликовала новое селфи на своей странице в Instagram. Певица поздравила всех своих поклонников с наступившим 2021 годом.

На фото народная любимица запечатлена в белой куртке с капюшоном. Она улыбается в кадр, демонстрируя природную красоту без мейка.

Певица Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_orfey

"С Новым годом!", – добавила подпись Примадонна.

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В комментариях фолловеры Аллы Пугачевой засыпали ее взаимными поздравлениями и пожеланиями, а также отметили, что она выглядит потрясающе.

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"Шикарная женщина", "Как же вы прекрасно выглядите", "Какая же вы классная", – пишут пользователи соцсети.

Напомним, что недавно в Сети появилось редкое фото Пугачевой с Ротару и ее внуками.