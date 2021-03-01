Без запретных тем: появился тизер интервью Меган и Гарри у Опры Уинфри (видео)

В Сети опубликован тизер большого интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри, которое для супругов может обернуться не лучшим образом.

В самом начале ролика, опубликованного на YouTube-канале CBS, ведущая обозначила, что беседа с Меган и Гарри будет откровенной и честной: "Нет такой темы, которая была бы здесь под запретом".

В конце интервью Опра Уинфри отметила, что некоторые высказывания пары были достаточно шокирующими.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Скриншот из видео

Для интервью беременная Меган Маркл выбрала шелковое черное платье с белым узором от Giorgio Armani, туфли от Aquazzura, подвеску от Pippa Small, серьги Birks и браслет Cartier.

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В тизере также прозвучал интригующий вопрос Опры, ответ на который нам не показали. "Ты молчала или тебя заставили молчать?", – спросила она у Меган.

Напомним, ранее сообщалось, что Елизавета II "отобрала" эфирное время у Меган Маркл и принца Гарри – канал BBC покажет телешоу с участием королевы Елизаветы II, принца Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Трансляция выйдет в эфир в воскресенье, 7 марта – в тот же день, что и 90-минутный выпуск Опры с герцогами Сассекскими на канале CBS.

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка.