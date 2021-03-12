Бездомный случайно пробрался к самолету Байдена и гулял там пять часов

Бездомный провел пять часов, гуляя по американской военной базе Эндрюс, где базируется самолет президента США Джо Байдена. Мужчина прошел через несколько уровней безопасности и даже пробрался на авиалайнер, который стоял на взлетной полосе.

Инцидент произошел еще 4 февраля, но ВМС США рассказали об этом только сейчас.

Как показало внутреннее расследование, охранник был занят личными делами и пропустил бездомного без проверки документов. К тому же, в зоне стоянки самолетов не работали автоматические ворота.

Кстати, необычная экскурсия – это интересная идея для подарка близкому человеку. Хотя есть и множество других вариантов. Ранее мы подготовили специальный календарь весенних праздников, где можно выбрать прикольный презент для любимых людей.

Сюжет Екатерины Кикоть Видео: Сегодня

Сам нарушитель во время допроса объяснил, что у него не было плохих намерений – он просто хотел увидеть лайнеры. Во время импровизированного туристического похода любопытный мужчина также побывал на фуд-корте и в VIP-терминале.

Реклама

Будет ли предъявлять ему обвинения, пока неизвестно.

Читайте также: Бездомный нашел на свалке вещь, которая перевернула всю его жизнь

Военная база Эндрюс, расположенная к югу от Вашингтона, является местом, откуда по служебным делам прилетают президент, министр обороны и другие высокопоставленные должностные лица США.

Напомним, 62-летний бездомный и зимой, и летом живет в лесу под Львовом. "Сегодня" наведались к мужчине и выяснили, почему он отказался от благ цивилизации и оставил семью и квартиру в городе.

Кроме этого, активисты-экспериментаторы из Харькова организовали интересный социальный проект, в рамках которого показали, как из украинского бездомного всего за несколько часов можно сделать красавца.