"Бил, плевал в лицо и изменял": Ольга Бузова со скандалом рассталась с парнем-блогером

Телеведущая и певица Ольга Бузова, которая перепела хит Аллы Пугачевой, со скандалом рассталась со своим парнем, видеоблогером Давидом Манукяном, более известным как Дава.

Еще совсем недавно пара отдыхала на Мальдивах и публиковала яркие совместные фото из отпуска, как теперь Бузова в красках описала, как Давид изменял ей и часто поднимал на нее руку. К слову, фанаты артистки в шоке, ведь два дня назад Бузова отметила свой день рождения и постила "счастливые" фото и видео в Instagram.

Давид Манукян и Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

"Может, пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле, как ты меня бьешь, плюешь в лицо и оскорбляешь", – написала Бузова в переписке с Давой, которую опубликовала в Instagram.

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Также Ольга поинтересовалась у подписчиков: "Показать, как он трахает шлюхи, или как бьет меня?"

Скриншот: соцсети

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас. Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но! Но – это но, я не могу сказать из уважения к своей любви", – написала Бузова в Instagram.

Отметим, что Бузова и Манукян были вместе с сентября 2019 года.

Напомним, Потап из-за скандала исключил песню с Бузовой из нового альбома MOZGI.