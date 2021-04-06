Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы православные христиане ежегодно отмечают 7 апреля. В 2021 году этот день приходится на среду. Это один из главных двунадесятых церковных праздников. Существует множество ритуалов и гаданий в этот день. Сегодня.Lifestyle расскажут, какие есть традиции, заговоры и гадания в день Благовещения Пресвятой Богородицы.

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Народные традиции на Благовещение

Существует древний обычай в день Благовещения выпускать на волю птиц. Обряд, приуроченный к весеннему равноденствию, символизирует возвращение птиц, готовых вить гнезда и производить потомство. Кроме того, святой дух, от которого Мария родила Иисуса, в христианской традиции изображается в виде голубя. Напомним также, что при внесении Иисуса во храм Мария и Иосиф в качестве храмовой жертвы принесли двух голубей.

В народе день Благовещения Пресвятой Богородицы воспринимали как праздник весны – начало нового сельскохозяйственного года. Поэтому, зерно, по традиции, люди освящали перед посевом, ставя рядом с ним благовещенскую икону.

В этот день также "закликали весну" – разводили костер и прыгали через огонь, водили хороводы, пели "веснянки". Благовещенский костер люди считали лучшей защитой от болезней, порчи и сглаза. Также в кострах сжигали одежду и постельное белье больных людей: это способствовало их скорейшему выздоровлению.

Также до восхода солнца люди били в колотушки, звонили в колокольчик, медную посуду, чтобы защитить скотину от волков. В народе бытовала примета, что волки держаться будут на том расстоянии, на которое распространится звук.

Благовещение Пресвятой Богородицы / Фото: Depositphotos

Ритуалы и заговоры на Благовещение

Ритуал на деньги

Нужно купить просфоры на Благовещение, в одну из просфор воткнуть копеечку. Затем обойти всех домочадцев и пусть они выберут себе просфору. Тот, кому достанется просфора с монеткой, будет счастлив весь год, все его начинания будут иметь успех.

Заговор на любовь и замужество

Этот обряд подходит только для незамужних девушек, желающих выйти замуж. Такой девушке надо проснуться до восхода солнца, умыть трижды лицо холодной водой из‑под крана, повторяя про себя молитву Хозяину воды: "Хозяин воды, избавь от беды, дай счастья, дай красы, дай молодости".

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После этого, в свободной рубахе без пояса, с распущенными волосами, без украшений, вы открываете окно там, где виден восход солнца. Как только видите восход солнца, говорите, обращаясь к нему: "Заря рассветала, роса пала, солнце встало, росу высушило. Солнце, высуши мое одиночество, дай мне пару! Буду я светла, как светлая заря. Аминь".

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Заговор на исполнение желаний

В канун Благовещения Пресвятой Богородицы нужно принести в дом тонкую веточку дерева и положить ее под подушку. Загадать желание, произнести его вслух несколько раз. Утром нужно посмотреть на веточку: если она не сломалась, значит, ваша просьба исполнится.

Заговор на благополучие и здоровье

Вы можете приготовить Благовещенскую соль, которая целый год будет нести в ваш дом удачу и здоровье. На рассвете праздника нужно положить обычную поваренную соль в холщовый мешочек и положить его в теплую духовку минут на 10. Вы можете использовать эту соль в качестве специи к пище, добавлять ее в воду для уборки, проводить ритуалы по снятию сглаза и порчи.

Обряды и гадания на Благовещение

Обряд на благополучие

Этот обряд делается раз в году – на Благовещение. Заранее нужно приобрести птицу-синичку, воробья, голубя. Приготовить ей корм, на корм и воду начитать всю свою плохую жизнь, можно со слезами с причитаниями. Затем начитать "Отче наш" и "Пресвятую Богородицу". Дать птице корм и воду, а когда она поест, выпустить ее на свободу.

Гадание с птицами

Выходя на улицу, девушки следили за тем, какие птицы им попадаются на пути чаще всего. Голуби сулили счастливую и радостную весну, ворона – тоскливую и скучную. Воробьи и ласточки обещали спокойствие и стабильность, а трясогузки и мертвые птицы – суету, финансовые проблемы, нестабильность.

Кроме того, с пробуждением девушки бежали к окну. Если там сидел голубь или синица, следовало ждать приятных перемен и удачу в любви. Воробей обещал неудачи и финансовые трудности.

Гадание с тряпкой

Чтобы узнать будущее урожая, хозяйки на ночь вывешивали мокрую тряпку на улице. Если тряпка за ночь полностью высохла, будет богатый урожай и теплое лето. Если тряпка поутру была замерзшей, то лето будет очень холодным, а урожай – плохим.

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