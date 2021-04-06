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Благовещение-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

6 апреля, 18:41

Ольга Козачок

Узнайте о главных традициях и запретах весеннего церковного праздника 7 апреля

Завтра, 7 апреля, наступит одна из значимых православных дат – Благовещение Пресвятой Богородицы-2021. Праздник назван так потому, что в этот день Дева Мария получила благую и радостную весть от архангела Гавриила о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего.

Как правильно провести день 7 апреля, что можно, а что категорически нельзя делать на Благовещение-2021, читайте в нашей статье.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Как встретить Благовещение

В этот день важно отложить мирские дела, найти время для молитвы, раздумий о жизни, покаяния.

Главное – не погрязнуть в мирской суете и бытовых заботах. Постарайтесь встретить и провести этот праздник с радостью и благодарностью.

В Благовещение можно причащаться, совершать таинство Крещения. Однако следует помните, что сейчас во многих областях Украины могут действовать ограничения из-за карантина.

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Так что, отправляясь в храм, подумайте о ближних, соблюдайте все меры предосторожности, не подвергайте себя и их опасности заражения, тем более в такой святой праздник.

Церковь благословляет любую помощь нуждающимся – благотворительность, волонтерство, пожертвования.

Издавна на Благовещение в народе была красивая традиция отпускать в небо белых голубей. Она символизировала встречу весны. Также белых голубей в небе связывали со Святым Духом, который в виде птицы сошел на Господа в Иордане во время крещения.

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Несмотря на продолжающийся Великий пост, в праздник Благовещения церковью разрешено послабление. В этот день можно употреблять в пищу рыбу, морепродукты, оливковое масло и выпить немного вина.

По народным приметам, как пройдет день Благовещения, так пройдет и весь год.

Что нельзя делать на Благовещение-2021

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

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