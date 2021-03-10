Блинный торт на Масленицу: 3 неожиданных рецепта

Это когда просто блины или блины со всевозможными начинками, даже если они подобраны под конкретный знак зодиака, немного не то. Тогда на Масленицу следует приготовить торт, в роли коржей в котором выступают тонкие и сочные блины. И это не просто перемазать их вареньем или кремом, это создать действительно изысканные десерты. Рецепты тортов из блинов в стиле тирамису, с ягодно-творожным кремом и шоколадного найдете ниже.
А в нашем календаре мартовских праздников найдете идеи для небанальных подарков родным и близким на Масленицу.
Блинный торт "Тирамису с вишней"
Ингредиенты
- Мука – 150 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 0.2 ч. л.
- Молоко – 250 мл
- Яйца – 1 шт.
- Разрыхлитель или сода – 0,5 ч. л.
- Растительное масло – 20 г
- Кипяток 200 г + 1 ч. л. растворимого кофе
Для крема
- Сливки 33% – 500 г
- Сметана 25-30% – 250 г
- Маскарпоне – 250 г
- Сахарная пудра – 150 г
Для вишневой начинки
- Вишня без косточки – 200 г
- Сахар – 50 г
- Крахмал кукурузный – 8 г
Способ приготовления
- В молоко добавить яйцо и сахар. Затем муку с разрыхлителем и солью, все тщательно перемешать.
- Тонкой струйкой влить горячий кофе и в самом конце – масло. Получится жидкое тесто. Жарить блины.
- Дать блинам остыть.
- Для начинки сахар смешать с крахмалом, вишню нагреть до 40 градусов и ввести сахар с крахмалом. Варить до загустения.
- Для крема охлажденные сливки взбить до плотности с пудрой. Добавить маскарпоне, взбить. Добавить сметану.
- На каждый блин распределить крем и немного вишни (по 6-8 ягод на слой). Самый верхний блин оставить не смазанным.
- Убрать в холодильник на 3-4 часа. Украсить какао.
Читайте также: Ваши блины снова не получились? Может, вы не знаете о своих ошибках
Блинный торт с ягодно-творожной начинкой
Ингредиенты
- Блины, приготовленные по любимому рецепту
Для крема
- Сливки 35% – 400 г
- Творожный сыр – 200 г
- Сливки жирные – 200 г
- Сахарная пудра – 150 г
- Сахар – 100 г
- Малина – 300 г
- Агар-агар – 2 ч. л.
Способ приготовления
- Для ягодного слоя – в сотейник малину и сахар. Довести до кипения, пробить блендером, добавить агар-агар и пару минут подержать на огне.
- Охладить, вылить в формы, как блинный торт, оставить до застывания
- Сливки взбить с сахарной пудрой, добавить творожный сыр, перемешать.
- Блины смазать кремом, количество ягодных слоев сделать по вкусу.
- Поставить в холодильник до застывания.
Читайте также: Блины на молоке: 3 простых рецепта на Масленицу
Шоколадный блинный торт
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 4 ст. л.
- Масло – 3 ст. л.
- Молоко – 700 мл.
- Мука – 200 г
- Какао – 40 г
Для крема
- Сливки 33% – 350 мл
- Сметана 20% – 250 мл
- Сахарная пудра – 100 г
- Ягоды, орехи по желанию
Способ приготовления
- Смешать яйца с сахаром и маслом и половиной молока. Постепенно всыпать просеянную муку и какао.
- Размешивать до исчезновения комочков, влить оставшиеся массу до состояния молоко, перемешать.
- Выпекать блины.
- Для крема смешать сливки, сметану и сахарную пудру и взбить до густоты.
- Складывать торт лучше в металлической форме: выстлать дно и бока формы блинами. Выложить крем.
- Сделать 5-6 штук блинных рулетов с кремом и выложить их в форму. Сверху – крем. Повторять так, пока не останется пару блинов. Ими нужно укрыть торт и убрать в холодильник.
- Украсить ягодами и орехами.
Здесь найдете рецепты разноцветных блинов.