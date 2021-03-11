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Блины на Масленицу от Олега Панюты: семейный рецепт

11 марта, 14:25

Ирина Маслова

Родные телеведущего любят сладкие блины

Олег Панюта в эфире информационного еженедельника "Сегодня. Итоги" рассказал о любимых блинах, которые традиционно готовят в его семье. Жарятся блины на молоке и по семейному рецепту. Родные телеведущего любят сладкие блины. Очень хороши они с домашним вареньем из персиков или абрикосов.

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Для приготовления блюда по рецепту телеведущего понадобится:

Способ приготовления:

  1. Миксером взбить яйца в пышную пену. Добавить сахар, соль, масло и тщательно перемешать.
  2. Теплое молоко влить в яичную смесь. Постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая.
  3. Готовое тесто выливать на сковородку без масла и жарить с обеих сторон до румяного цвета.
  4. Для начинки можно использовать любимые фрукты, сыр или варенье.

Здесь найдете 5 вариантов сладких начинок для блинов.

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