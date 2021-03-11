Блины на Масленицу от Олега Панюты: семейный рецепт

Олег Панюта в эфире информационного еженедельника "Сегодня. Итоги" рассказал о любимых блинах, которые традиционно готовят в его семье. Жарятся блины на молоке и по семейному рецепту. Родные телеведущего любят сладкие блины. Очень хороши они с домашним вареньем из персиков или абрикосов.

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Для приготовления блюда по рецепту телеведущего понадобится:

мука – 250 г

молоко – 300 мл

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

масло растительное – 1 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

Миксером взбить яйца в пышную пену. Добавить сахар, соль, масло и тщательно перемешать. Теплое молоко влить в яичную смесь. Постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая. Готовое тесто выливать на сковородку без масла и жарить с обеих сторон до румяного цвета. Для начинки можно использовать любимые фрукты, сыр или варенье.

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