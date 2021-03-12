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Блины с фетой и оливками: оригинальный рецепт от Григория Германа

12 марта, 13:29

Ирина Маслова

Блины с такой оригинальной начинкой вы точно не пробовали

В авторской рубрике "Вкусное утро" Григорий Герман рассказал, как приготовить интересное и необычное блюдо на Масленицу. И это соленые блины с фетой, оливками и лимонной цедрой. На первый взгляд может показаться, что это несколько несовместимые ингредиенты. Но, как уверяет телеведущий, это невероятно вкусно. А если нужно выбрать начинку для блинов, согласно вашему знаку зодиака, найдете их здесь.

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Для приготовления блинов по рецепту ведущего "Ранку з Україною" понадобятся:

Способ приготовления

  1. Для начала надо сделать опару. В большую миску влить молоко, немного масла, несколько ложек муки, сухие дрожжи и сахар. Перемешать и отставить смесь в теплое место на 15 минут.
  2. Тем временем смешать сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и сахар. Осторожно ввести муку в тесто, смешать с помощью миксера. Если тесто получается слишком густым, нужно добавить немного молока или воды. Снова отставить тесто на 5 минут.
  3. Для начинки перебить в блендере фету, цедру лимона, добавить немного оливкового масла, мед и снова хорошо взбить.
  4. Готовить небольшие блины на сковороде, важно – жарить их только с одной стороны, снимать с огня, когда поверхность блина покроется пузырьками и потеряет блеск. На теплый блин выложить творожную начинку и одну оливку, сложить конвертик. Так же повторить со всеми блинчиками.

Здесь узнаете об ошибках, из-за которых ваши блины не получаются.

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