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София Стужук призналась, сколько лишних килограммов набрала

31 января, 17:46

Дарина Алексеева

Блогер развеяла слухи об изменениях в своей внешности

Блогер София Стужук, которая ранее показала первый юбилей сына Давида после смерти его отца, подтвердила предположения подписчиков о том, что набрала вес. 25-летняя звезда сообщила, что действительно поправилась на 10 килограммов за последний год, а за этим последовала отечность лица, что и заметили ее поклонники.

На днях в Instagram у Софии Стужук спросили, что произошло с ее лицом, ведь теперь ее не узнать. На что София сама решила ответить, чтобы развеять слухи об уколах филлерами.

София Стужук / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

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"Оно надутое, потому что я на 10 кг больше стала. Не орите. Еще не хватало к этому жирку филлеров добавить", – ответила пользователю София Стужук.

Скриншот Instagram

Блогер добавила, что у нее от природы отечное лицо, но стресс, гормональный сбой и лишние килограммы привели к изменениям.

Скриншот Instagram

Напомним, в прошлом году от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 34-летний муж Софии Стужук.

Ранее мы поделились историей супругов, которые скинули 90 килограммов без диет и спорта.

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