Бокалы от Versace, пояс от Louis Vuitton: Полякова похвасталась подарками на день рождения

Певица показала, что ей подарили друзья

После вечеринки в честь дня рождения Оли Поляковой, на которой гулял весь украинский шоу-бизнес, певица в Instagram решила показать подарки от друзей.

Распаковывать подарки звездному детективу шоу "Маска" помогали ее дочки – Алиса и Маша. Друзья подарили Оле Поляковой бокалы от Versace, прозрачное белье от Zhylyova Lingerie, пояс от Louis Vuitton, любимые духи Tiziana Terenzi, дорогое шампанское Cristal, картины, золотое колье. Маша Ефросинина подарила пижаму своего бренда, а Андре Тан – платье.

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Оля Полякова поблагодарила друзей за такие подарки.

Напомним, недавно Оля Полякова и Наталья Могилевская устроили эффектные танцы на дне рождении Катерины Кухар. Потом Наталья поделилась фото с праздника, а звездный детектив шоу "Маска" пристыдила свою коллегу за фотошоп.

Ранее Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд.