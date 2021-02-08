Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае:"Болезнь развивалась по самому плохому сценарию"

Иосиф Пригожин и певица Валерия, которая недавно стала бабушкой, переболели COVID-19. Об этом сообщил продюсер в Instagram.

Пара заболела на отдыхе в Дубае. Певица переболела в легкой форме, а ее супруг попал в больницу. По словам Пригожина, первую неделю он чувствовал себя хорошо и думал, что идет на поправку. Но потом состояние продюсера резко ухудшилось – он стал задыхаться, и его забрали в больницу.

В больнице Пригожин чувствовал себя все хуже, у него начался цитокиновый шторм — воспалительная реакция, которая приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Иосифа подключили к кислороду, и остальное он уже плохо помнил.

Иосиф Пригожин / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif Реклама

"Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных, близких и друзей я выжил и сегодня пишу эти строки", – написал муж Валерии.

Сейчас Иосифа Пригожина уже выписали из больницы. Он признался, что после болезни у него произошла переоценка ценностей.

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