Борис Грачевский за пару часов до смерти записал послание 8-летней дочке: видео из больницы

Борис Грачевский умер 14 января этого года. В Сети появилось видео, на котором режиссер общается со своей восьмилетней дочкой Василисой от второй супруги Анны Грачевской за пару часов до смерти. Ролик опубликовал Telegram-канал Звездач.



Создатель "Ералаша" записал видео своей дочери, веря в то, что совсем скоро они смогут увидеться. До последней минуты Борис Грачевский думал о своей семье. Отметим, что у режиссера также есть маленький сын от третьей супруги Екатерины Белоцерковской.

"Поговори с папой! Мне уже легче, уже я могу с тобой бодро и весело говорить. Видочек только вот такой, а так все остальное…Я жду от тебя звоночка, моя любовь, моя звездочка, моя лапочка", — сказал Борис Юрьевич в своем сообщении для Василисы.

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Борис Грачевский общался с дочкой перед смертью Видео: Telegram-канал zvezdach_mag

Отметим, что всего Борис Грачевский был женат три раза. У него осталось трое детей и внук.

Ранее мы сообщали, что умер участник группы Brutto.