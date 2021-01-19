Борода в форме хвоста обезьяны стала последним писком моды (фото)

В рамках нового Instagram-флешмоба парни выбривают свои бороды в форме "обезьяньих хвостов". Речь идет о методе стрижки волос на лице, когда одна часть усов соединяется с бородой на подбородке, а вторая сбривается.

Интересно, что впервые таким образом выбрил волосы на лице бейсболист Майк Фирс в сентябре 2019 года. Тогда спортсмен хотел рассмешить членов своей команды.

Новая волна популярности этого необычного образа "нахлынула" только в 2021 году: мужчины начали массово публиковать фото с новым типом бороды в соцсетях.

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Под хештегом #monkeytail ("хвост обезьяны") в Instagram уже появилось почти 10 тысяч публикаций.

1. Рыжая борода

2. В кепке

3. Прическа тоже имеет значение

3. Брутальный образ

4. Хипстер

5. Романтик

6. Пристальный взгляд

7. Немного креатива

8. Добродушный великан

9. В очках

10. Учитель математики в младших классах

Напомним, ученые утверждают, что в мужской бороде больше бактерий, чем в шерсти собак. Такие выводы сделали швейцарские исследователи, которые провели 30 сравнительных тестов.

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Кроме этого, мы спрашивали у модных экспертов, почему же мужчины ухаживают за своей внешностью.