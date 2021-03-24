"Боже, кто фотошопил?" Леся Никитюк в сексуальном купальнике нарвалась на критику

33-летняя звезда во время отдыха похвасталась очередным снимком

Известную украинскую телеведущую Лесю Никитюк, которая отказалась от участия в "Холостячке", подписчики в Instagram обвинили в обработке фотографии с помощью графического редактора Photoshop.

33-летняя звезда похвасталась очередным снимком в купальнике. Никитюк как раз прилетела на египетский курорт на открытие нового отеля.

"Иду на пляж, потому что нельзя прятать такую красоту. Это я про шляпу", – отметила она в описании.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На снимках телеведущая позирует в трендовом летнем образе: стильной шляпе от Руслана Багинского и купальнике нежно-розового цвета от Bikki Swimwear.

В комментариях подписчики начали восхищенно обсуждать формы звезды: "Ой, Леся, шикардос", "Роскошная фигура", "Богиня", "Никитюк, у вас прекрасное тело", "Какая у вас шикарная фигура", "Нереальная".

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Однако нашлись и недоброжелатели. "Сплошной фотошоп", "Перефотошопилась", "Боже, кто фотошопил?" – поинтересовались хейтеры.

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Несмотря на критику, новые фотографии Леси за считанные часы собрали больше 105 тысяч лайков.

Ранее Леся Никитюк продемонстрировала, как ей "убирают" лишние сантиметры на талии.