Брэд Питт отреагировал на обвинения Аджелины Джоли в домашнем насилии

Актриса заявила, что у нее есть доказательства

На днях стало известно, что сын Брэда Питта дал показания против отца и заявил о желании отказаться от его фамилии, а Анджелина Джоли грозится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны бывшего мужа. Изданию Page Six близкий друг голливудского актера рассказал о его реакции на обвинения Джоли.

По словам источника, поступок бывшей супруги очень расстроил Питта.

"Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить", – рассказал источник.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Getty Images Реклама

Близкий друг актера уточнил, что Брэда не арестовывали и не обвиняли в домашнем насилии во время его брака с Джоли.

"Брэд и его представители никогда не атаковали Анджелину. Но теперь его защита считает, что утечка (Джоли заявила о наличии доказательств в домашнем насилии— прим.ре) произошла с расчетом на то, чтобы повлиять на решение суда. Брэд считает, что его пытаются изолировать от собственных детей, и он очень расстроен", – сказал источник.