Бренд Bombay Sapphire создал новый джин для коктейлей

Он из серии Special Edition

Компания Bacardi представила новый джин Bombay Sapphire Sunset для коктейлей из серии Special Edition. Об этом сообщает The Spirits Business.

Новый Bombay Sapphire является вторым в серии Special Edition. Напиток создали с акцентом для использования в коктейлях и он "универсальный".

/ Фото: Spirits Business

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Bombay Sapphire Sunset имеет 43% обороты и его позиционируют как идеальное дополнение для коктейлей. В рецептуре напиток содержит 10 основных растений, которые имеет классический Bombay Sapphire, а также золотую куркуму, индийский белый кардамон и испанский мандарин.

Одна бутылка коктейльного Bombay Sapphire стоит ориентировочно 900 гривен.

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