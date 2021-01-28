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Бритни Спирс напугала фанатов странными танцами на фоне рождественской елки – видео

28 января, 17:02

Элина Пелешенко

Поклонники обеспокоены состоянием певицы

Бритни Спирс, которая недавно показала новое фото с бойфрендом, напугала поклонников странным танцем.

В Instagram артистка опубликовала видео, на котором танцует на фоне рождественской елки. На ней белый топ с открытыми плечами и животом, а также мини-шорты. Она сделала яркий макияж. А в качестве прически немного растрепанный хвост.

"Иногда просто нужно немного повеселиться", – подписала Бритни видео.

Также певица посоветовала своим поклонникам попробовать так потанцевать.

Не все оценили такой совет.

"Такое ощущение, что она умерла и попала в ад" "Кто-нибудь звоните в полицию", "Что с ней такое?", – написала в Сети.

Напомним, уже 12 лет певица находится под опекой своего отца Джеймса Спирса после множества скандалов, связанных с наркотиками. В 2020 году артистка пыталась добиться права самостоятельно контролировать свою жизнь, но проиграла дело в суде.

Ранее мы рассказывали, что Бритни Спирс уже устраивала странные танцы.

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танцы Бритни Спирс

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