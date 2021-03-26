Бритни Спирс просит суд навсегда запретить отцу распоряжаться ее жизнью

Певица настаивает на том, чтобы опекуном стала ее помощница

Бритни Спирс все еще зависит от своего отца, который распоряжается ее финансами, личной жизнью и даже лишил ее опекунства над детьми. Накануне адвокат певицы подал ходатайство в суд – Бритни хочет, чтобы ее опекуном стала Джоди Монтгомери, пишет ВВС.

39-летняя Спирс находится под опекой своего папы Джейми Спирса с 2008 года. Мужчина целых 11 лет отвечал за все ее финансовые и личные дела, но в сентябре 2019 года он временно ушел с должности опекуна по состоянию здоровья. Тогда Спирса заменила Джоди Монтгомери.

Джейми и Бритни Спирс / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

Известно, что Джоди Монтгомери имеет право нанимать для Бритни Спирс охрану, контролировать, кто может ее посещать, а также полный доступ к ее медицинской документации.

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Теперь певица просит, чтобы Монтгомери оставалась ее постоянным представителем. Вместе с адвокатом звезда подала документы в суд, в которых попросила об отставке Джейми Спирса.

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По информации СМИ, Джоди Монтгомери вместе с мужем владеет доверительной фирмой в Южной Калифорнии, которая предлагает услуги по управлению бизнесом, решению семейных вопросов, защите прав интеллектуальной собственности, управлению недвижимостью и так далее.

Напомним, что в 2008 году, когда Бритни Спирс лежала в психиатрической больнице после нервного срыва, ее опекунами назначили отца Джейми Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. Фанаты певицы уверены, что ее семья насильно удерживает Бритни под контролем, а та подает тайные знаки через посты в Instagram.