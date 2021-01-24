Бруклин Бекхэм сделал еще одну татуировку в честь своей невесты (фото)

Ранее он вытатуировал глаза любимой у себя на затылке

21-летний Бруклин Бекхэм сделал еще одну татуировку в честь своей будущей жены Николы Пельтц. Ранее сын Дэвида и Виктории Бекхэм набил на себе глаза девушки, а теперь украсил тело любовным письмом.

Обновкой на теле Бруклин похвастался в своем Instagram-аккаунте. Прямо под глазами набит текст, который Никола посвятила жениху.

Фото: instagram.com/brooklynbeckham

"Моя вечная любовь! Прочти это в любое время, когда чувствуешь беспокойство. Я хочу, чтобы ты знал, как сильно тебя любят. У тебя наиболее хорошо сердце, которое я когда-либо встречала, и я надеюсь, что не проживу и дня без твоей любви. Я думаю, что ты невероятный. Мы сможем пройти через все вместе, если будешь мне доверять. Я бесконечно люблю тебя. Твоя будущая жена", – говорится в тексте.

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Все это Бруклин Бекхэм решил оставить на своей шее.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

К слову, Бруклин и Никола подписали брачный контракт. Согласно его условиям, 21-летний сын легенды футбола и 25-летняя дочь миллиардера согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае расторжения брака.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм отложил свадьбу с Николой Пельтц.