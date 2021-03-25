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Брюки с разрезами — тренд сезона. Смотрим, как их носит супермодель Алессандра Амбросио

25 марта, 17:34

Ирина Лебедева

Повседневный образ в стиле спорт-шик

Пока Кендалл Дженнер диктует тренды на улицах Нью-Йорка, её коллега, модель Алессандра Амбросио, покоряет Лос-Анджелес. Бывший "ангел" Victoria’s Secret отправилась на шопинг — и, конечно, не осталась без внимания фотографов. Ну а как иначе? Быть незамеченной в таких ярких брюках действительно сложно.

Прогуляться по магазинам Алессандра решила в удобном спортивном образе. Она надела базовый белый свитшот и красные широкие брюки с боковыми разрезами на кнопках. Такой крой добавляет сексуальности за счет открытых икр и лодыжек. Впрочем, можно последовать примеру модели — и оголить ноги почти до линии бедер. Вертикаль, создаваемая разрезами, зрительно вытянет силуэт.

/ Фото: Getty Images

Хулиганскую нотку в наряд внесла черная шапка-бини. На контрасте с ней миниатюрная сумочка Jacquemus смотрится особенно элегантно. Из обуви супермодель выбрала кроссовки, но прекрасно подошли бы туфли или ботильоны на каблуке.

Кроссовки New Balance / Фото: newbalance.com

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Сумка JACQUEMUS / Фото: farfetch.com

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать джинсы-клеш и с чем их носить.

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стиль тренды Алессандра Амбросио

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