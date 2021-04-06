Булочки-жаворонки на Благовещение: постный рецепт выпечки

Невозможно сказать, когда именно стали выпекать булочки-жаворонки, чтобы отпраздновать приход весны. Так же эта выпечка традиционно выпекается на Благовещение и, вместе, с рыбными блюдами, ставится на праздничный стол. Как правило, булочки-жаворонки готовят из постного теста. В качестве "глаз" берется изюм. Рецепт выпечки найдете ниже.

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Булочки-жаворонки: постный рецепт

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Фото: instagram.com/sahachmaryna/

Ингредиенты

Мука пшеничная – 500 г

Дрожжи сухие – 11 г

Вода теплая – 260 г

Сахар – 1-2 ст. л.

Соль – щепотка

Ванильная эссенция или ванильный сахар

Растительное масло – 70 мл

Способ приготовления

Муку просеять. В теплой воде развести дрожжи, оставить на 5 минут. Готовую опару добавить к муке, перемешать. Добавить соль, сахар, ваниль, растительное масло. Замесить тесто и оставить его на 30-40 минут. Тесто разделить на 15-18 шариков, каждый шарик скатать в "колбаску". "Колбаску" завязать в узел, где один конец – голова, другой конец – хвостик. На голове сделать клювик и "глазки" из изюма. Хвостик немножко приплюснуть и сделать надрезы ножом. Булочки переложить на противень, оставить еще на 10-15 минут. Смазать булочки сладкой водой или чаем. Булочки выпекать около 30-35 минут при 180 градусах.

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