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Булочки-жаворонки на Благовещение: постный рецепт выпечки

6 апреля, 10:11

Ирина Маслова

Эти милые "птички" символизируют приход весны

Невозможно сказать, когда именно стали выпекать булочки-жаворонки, чтобы отпраздновать приход весны. Так же эта выпечка традиционно выпекается на Благовещение и, вместе, с рыбными блюдами, ставится на праздничный стол. Как правило, булочки-жаворонки готовят из постного теста. В качестве "глаз" берется изюм. Рецепт выпечки найдете ниже.

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Булочки-жаворонки: постный рецепт

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Фото: instagram.com/sahachmaryna/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Муку просеять. В теплой воде развести дрожжи, оставить на 5 минут. Готовую опару добавить к муке, перемешать.
  2. Добавить соль, сахар, ваниль, растительное масло. Замесить тесто и оставить его на 30-40 минут.
  3. Тесто разделить на 15-18 шариков, каждый шарик скатать в "колбаску".
  4. "Колбаску" завязать в узел, где один конец – голова, другой конец – хвостик. На голове сделать клювик и "глазки" из изюма. Хвостик немножко приплюснуть и сделать надрезы ножом.
  5. Булочки переложить на противень, оставить еще на 10-15 минут. Смазать булочки сладкой водой или чаем.
  6. Булочки выпекать около 30-35 минут при 180 градусах.

Здесь узнаете меню по дням во время Великого поста.

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