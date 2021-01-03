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"Был очень сложный период": Мишина и Эллерт рассказали, как скрывали свой роман от общественности

3 января, 11:49

Инна Петрова

Пара начала встречаться еще до финала "Холостячки"

За историей Ксении Мишиной и Александра Эллерта, которые уже успели отправиться в первое совместное путешествие, до самого финала "Холостячки" пристально следили зрители шоу, потому паре сложно было скрывать свои отношения, которые завязались в процессе съемок реалити. Недавно пара рассказала, как им удалось обхитрить публику.

Чтобы никто не раскрыл, что Мишина и Эллерт встречаются, влюбленные никогда не выходили из дома вместе, призналась Ксения в программе "Светская жизнь".

"Я взяла у Саши авто, потому что мое было в ремонте. Я поехала, сделала селфи в машине, а у него ремни безопасности красные… И все, это разлетелось в Instagram и все сразу написали "Все, это авто Саши, он победитель". Но это был очень сложный период, когда: "Так, Саня, ты идешь в этот магазин, а я в этот. Ты покупаешь это, а я вот это. Первая я захожу в подъезд, а потом ты", – вспоминает "холостячка".

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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Александр Эллерт добавил, что предложил Ксении жить вместе на третий день после проекта. Кроме того, он полон решимости оформить отношения с ней.

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Пойдут ли Мишина и Эллерт под венец – покажет время. А пока продолжаем следить за развитием их романа.

Напомним, в финале проекта "Холостячка" Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта. Вместе с ним в финале за сердце Ксении боролся Алексей Тригубенко.

Ранее Александр Эллер подогрел слухи о беременности Ксении Мишиной.

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