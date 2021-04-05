Быстро и красиво сложить вещи, как в магазине: видеолайфхак

Аккуратность отнимает у вас слишком много времени? И совсем нет желания тратить его на складывание вещей, а тем более на глажку? Но при этом вы хотите побыстрее расправиться с горой одежды после стирки?
Специально для такого случая мы нашли отличный способ, как красиво и аккуратно сложить футболки всего за две секунды. Смотрите и повторяйте наш лайфхак. Спойлер: рассказывать дольше, чем делать.
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Как быстро и красиво сложить вещи: пошаговая инструкция:
- Разложите футболку на столе горловиной в сторону левой руки.
- Мысленно проведите линию от плеча вниз вдоль бокового шва.
- Посредине этой линии также мысленно поставьте точку.
- Левой рукой возьмите футболку за начало этой линии на плече, а правой – за точку в центре линии.
- Левой рукой также возьмитесь за нижнюю точку линии, не отпуская плечо.
- Поднимите и встряхните футболку – она сама сложится у вас в руках.
- Опустите ее на стол и перегните пополам.
Смотрите видео и складывайте футболки, как профессионал:
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