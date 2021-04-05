Быстро и красиво сложить вещи, как в магазине: видеолайфхак

Узнайте, как не тратить время на складывание вещей, а делать это мгновенно

Аккуратность отнимает у вас слишком много времени? И совсем нет желания тратить его на складывание вещей, а тем более на глажку? Но при этом вы хотите побыстрее расправиться с горой одежды после стирки?

Специально для такого случая мы нашли отличный способ, как красиво и аккуратно сложить футболки всего за две секунды. Смотрите и повторяйте наш лайфхак. Спойлер: рассказывать дольше, чем делать.

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Как быстро и красиво сложить вещи: пошаговая инструкция:

Разложите футболку на столе горловиной в сторону левой руки. Мысленно проведите линию от плеча вниз вдоль бокового шва. Посредине этой линии также мысленно поставьте точку. Левой рукой возьмите футболку за начало этой линии на плече, а правой – за точку в центре линии. Левой рукой также возьмитесь за нижнюю точку линии, не отпуская плечо. Поднимите и встряхните футболку – она сама сложится у вас в руках. Опустите ее на стол и перегните пополам.

Смотрите видео и складывайте футболки, как профессионал:

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