Версія українською
$ 27,96
32,84

Быстро и красиво сложить вещи, как в магазине: видеолайфхак

5 апреля, 20:00

Ольга Козачок

Узнайте, как не тратить время на складывание вещей, а делать это мгновенно

Аккуратность отнимает у вас слишком много времени? И совсем нет желания тратить его на складывание вещей, а тем более на глажку? Но при этом вы хотите побыстрее расправиться с горой одежды после стирки?

Специально для такого случая мы нашли отличный способ, как красиво и аккуратно сложить футболки всего за две секунды. Смотрите и повторяйте наш лайфхак. Спойлер: рассказывать дольше, чем делать.

Не забывайте радовать и поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Читайте также: Как почистить утюг в домашних условиях: проверенные способы

Реклама

Как быстро и красиво сложить вещи: пошаговая инструкция:

  1. Разложите футболку на столе горловиной в сторону левой руки.
  2. Мысленно проведите линию от плеча вниз вдоль бокового шва.
  3. Посредине этой линии также мысленно поставьте точку.
  4. Левой рукой возьмите футболку за начало этой линии на плече, а правой – за точку в центре линии.
  5. Левой рукой также возьмитесь за нижнюю точку линии, не отпуская плечо.
  6. Поднимите и встряхните футболку – она сама сложится у вас в руках.
  7. Опустите ее на стол и перегните пополам.

Смотрите видео и складывайте футболки, как профессионал:

Ранее мы рассказывали, как правильно складывать вещи в шкафу: 3 полезные идеи.

Новости на эту же тему:

Как из ненужной одежды сделать веселый декор: 10 прикольных идей с фото Что делать, чтобы новая обувь не натирала ноги: 7 полезных советов Как убрать царапины на лакированных туфлях: простой лайфхак с фото Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось: 10 простых правил Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото Как аккуратно зашить трикотаж — лайфхак Как сделать мешок для стирки обуви своими руками: инструкция Как быстро погладить рубашку: маленький секрет
одежда гардероб советы лайфхаки

Реклама