Бывшая девушка Эда Ширана выходит замуж за его "двойника": фото

Бывшая девушка британского певица Эда Ширана, который недавно впервые стал оцтом, выходит замуж за парня, очень похожего на Эда, сообщает The Sun.

Афина Андрелос и Эд Ширан встречались в 2014 году, но расстались из-за ссоры, которая произошла между ними на афтепати BRIT Awards.

Афина Андрелос и ее жених Ник / Фото: instagram.com/athinaandrelos

С тех пор прошло много времени. Эд женился, стал отцом, а Афина пока только планирует создание семьи. После того, как девушка показала своего жениха Ника, все обратили внимание на то, что парень имеет схожие черты с Эдом – он тоже рыжий и носит очки.

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Эд Ширан / Фото: instagram.com/athinaandrelos

В комментариях под фото девушки и ее жениха многие отметили, что у Ника и Эда схожий типаж внешности. Некоторые даже предположили, что Афина не смогла забыть Эда и на "подсознательном уровне" искала парня, похожего на него.

Напомним, менеджер певца Эда Ширана обозвал принцессу Беатрис.