Бывшая порнозвезда из "Холостяка-11" не смогла сдать экзамены по сексологии

24-летняя Анастасия из шоу "Холостяк-11", которая ранее работала в порноиндустрии под псевдонимом Адель Асанти, заявила о том, что из-за участия в романтическом проекте не смогла сдать экзамены по сексологии в университете. Девушка опубликовала свежий пост на своей страничке в Instagram.

"Учиться и еще раз учиться. Итак, я возобновила обучение по сексологии. Во время съемок проекта я не смогла сдать экзамены и теперь все буду учить сначала. Хотела бы узнать у вас, интересен ли будет вам мой секс-блог в будущем и как бы вы хотели его видеть", – написала в описании Адель.

Фото: instagram.com/adelasantyxx

Подписчики в комментариях поддержали девушку в ее новом начинании: "Молодец, жги!", "Будет очень интересно, я уверена", "Конечно интересно, мысли опытного человека", "Отличная идея!", "Анастасия, это что-то новое, а значит будет интересно".

Читайте также: Порноактриса из "Холостяка-11": Давно не занимаюсь сексом в обычной жизни

Реклама

К слову, в первых выпусках "Холостяка" Асанти заявила, что у нее было тяжелое детство: отец ушел из семьи в то время, когда ее мать была беременна вторым ребенком. Девушка начала работать с 13 лет. В 18 лет попала в порноиндустрию: ради орального секса ей даже пришлось удалить гланды.

Ранее Настя сделала откровенное признание. Кроме этого, мы рассказывали о самых интересных подробностях третьего эпизода "Холостяка-11".