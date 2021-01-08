Бывший муж Бритни Спирс был на штурме Капитолия: фото

Бывший супруг популярной певицы Бритни Спирс Джейсон Александр был замечен среди митингующих у Капитолия в Вашингтоне. Джейсон сделал селфи, когда находился на митинге в поддержку действующего президента США Дональда Трампа и опубликовал фото в Facebook.
Экс-супруг Бритни Спирс позировал на фоне других митингующих с плакатами, в то время как на его голове была красно-белая шапка с эмблемой Trump 45. Однако глядя на снимок до конца непонятно, является ли Джейсон Александр одним из участников митинга или же просто наблюдателем со стороны.
Как известно, Джейсон Александр является бывшим супругом Бритни Спирс, однако в браке состояли они всего 55 часов в 2004 году.
В прошлом году Джейсон появился на другом протесте – #FreeBritney против опеки отца над Бритни Спирс. Певица с 2008 года находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Тогда суд признал певицу неспособной самостоятельно принимать решения, в том числе и касательно финансов. С тех пор Джейми Спирс полностью отвечает за бизнес и финансы своей дочери.
Напомним, что ранее отец Бритни Спирс заявил, что не общается с дочерью с августа.