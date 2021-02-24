Бывший супруг Алины Гросу впервые назвал причину их развода

Со своим бывшим супругом певица Алина Гросу прожила после свадьбы всего полгода – пара поженилась летом 2019 года, а уже к зиме разошлась. Александр впервые прокомментировал развод.
В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" Александр заявил, что они с Алиной расстались по обоюдному согласию.
"Причиной развода стало общее желание разойтись. С Алиной не общаюсь, но желаю ей только всего наилучшего и успехов в творчестве", – прокомментировал Александр Комков.
Отметим, что ранее Алина Гросу заявляла, что именно ее бывший супруг стал инициатором развода. По словам Алины, он предложил им разойтись на месяц. После этого Александр закрутил роман с женщиной, которая была его старше. В итоге Алина и Александр расстались навсегда.
Сейчас, как предполагают многие поклонники певицы, Алина Гросу состоит в отношениях с актером и режиссером Романом Полянским, с которым уже больше двух лет сотрудничает на съемках клипов и кино. Пара делает множество намеков на свой роман, но официально пока что не заявляют о своих отношениях.